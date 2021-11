생필품 사재기에…中 당국 "식량 비축량 사상 최고"

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 확산과 대만과의 긴장 고조로 중국 일부 지역에서 사재기 현상까지 벌어지는 가운데 당국은 식량 비축량이 사상 최고라고 밝혔다.

4일 관영 중앙(CC)TV 등에 따르면 전날 중국 국가식량·물자비축국은 올해 식량 비축량이 7년 연속 6500만㎏ 이상을 유지할 것이라고 밝혔다. 이는 역대 최고 수준으로, 국내 식량 시장의 수요와 공급을 완전히 충족시킨다는 설명이다.

가장 많이 소비되는 밀과 쌀의 비축 비율은 70% 이상이며 밀은 1년 6개월 치 소비량을 비축했다.

중국 당국이 식량 비축량을 공개한 것은 코로나19 지역 감염 확산으로 일부 지역에서 사재기 현상이 나타나는 등 불안 여론이 확산하고 있기 때문이다.

중국 당국은 일부 대형 마트에서 '비이성적 소비'가 행해지고 있지만 마트와 시장의 물자 공급은 정상적인 수준을 유지하고 있다고 밝혔다.

관영 글로벌타임스는 "중국 상무부의 생필품 비축 권고로 인해 불안감이 확산하면서 사재기 현상을 초래했다. 여기에 최근 긴장이 고조되는 대만 문제 역시 소비자들의 불안 심리를 부추겼다"고 했다.

