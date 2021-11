전셋값 폭등세 내년에도 계속된다…6.5% 상승 전망

한국건설산업연구원 2022년 부동산 전망

계약갱신청구권 물량 나오며 이중가격 현상 해소

매매가는 올해보다 상승세 완화…전국 2%

올해와 같은 부동산 전셋값 상승세가 2022년에도 이어질 것이라는 분석이 나왔다.

4일 한국건설산업연구원은 서울 강남구 건설회관에서 '2022년 건설·부동산 경기전망 세미나'를 열고 "전국 매매와 전세 가격이 각각 2.0%, 6.5% 상승할 것"이라고 밝혔다.

매매가의 경우, 10%에 달하는 올해 상승률보다는 다소 낮아질 것으로 예상됐다. 2022년 예상치는 수도권 3.0%, 지방 1.0%, 전국 2.0% 이다.

김성환 부연구위원은 "내년 시장은 변동성이 매우 큰 시장"이라며 "다만 인플레이션 우려와 이어지는 테이퍼링 등 거시경제 상황이 상승세를 이어가기에 불리한 상황이라는 것은 사실"이라고 말했다.

이어 "전국 주택가격 상승 폭이 물가 상승 폭을 초과한 것은 1993년 이후 처음"이라며 고점에 형성돼 있는 가격이 수요자들에게는 부담이 될 것이라며 상승세 둔화를 전망했다.

전세가격의 경우 올해와 유사한 수준인 6.5% 상승을 이어갈 것으로 전망했다. 특히 내년 8월부터 계약갱신청구권이 소진된 물량들이 시장에 나오는 것이 주요 변수다.

김 부연구위원은 "현재 기존 계약분과 신규 계약분의 괴리가 커 지수상 나타나지 않지만 전세가격 상승폭이 크다"면서 "내년 8월 이후 계약갱신청구권을 소진한 물량이 시장가에 거래되면서 올해와 유사한 수준의 상승을 이어갈 전망"이라고 말했다.

매도자와 매수인 간 눈치 싸움도 치열할 것으로 전망된다.

김 부연구위원은 "매도인은 호가를 하향 조정할 유인이 많지 않고 매수인은 매매시장에 선뜻 진입하기 어려운 대치 상태가 지속될 가능성이 있다"고 분석했다.

2022년 국내 건설수주는 전년 대비 0.2% 증가한 214.8조원을 기록하고, 건설투자는 2.4% 회복할 것으로 예상됐다.

박철한 연구위원은 "선행 지표인 수주는 매우 양호한 모습"이라면서도 "동행 지표인 건설투자는 높은 건설물가와 토목투자의 부진으로 회복이 지연되고 있다"고 분석했다.

건산연은 내년도 경제 불확실성을 종식시키기 위한 건설 경기의 적극 활용을 강조했다.

박 연구위원은 "경제 전반에 불확실성이 높을 것으로 예상되는데, 경제의 불확실성을 완화하고 일자리 확보를 통한 내수 경제회복을 강화하기 위해 정부의 공공 건설투자를 적극 늘려 경제회복 모멘텀을 확대할 필요가 있다"고 했다.

