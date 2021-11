“일자리 정보 다 모였네” … 부산시, ‘2021 일루와 페스티벌’ 연다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 오는 8일부터 14일까지 비대면 온라인 일자리 정보축제인 ‘2021 일루와 페스티벌’을 진행한다.

‘일루와 페스티벌’은 부산시와 고용노동부가 추진하는 지역혁신 일자리 프로젝트인 ‘일자리 르네상스, 부산’ 사업의 하나로 시민이 다양한 일자리 정책을 체험할 수 있도록 하는 일자리 정보축제이다.

작년에 이어 올해도 비대면 온라인 행사로 열린다. 누리집과 유튜브 채널 ‘부산일루와TV’를 통해 축제 콘텐츠를 즐길 수 있다.

또 지난 1일부터 진행되고 있는 코리아세일페스타(11월1일~15일)와 연계해서 열리며, 오는 8일부터 열리는 부·울·경 온라인 일자리 박람회(11월8일~19일)와 연동해 진행된다.

올해 주요 프로그램으로는 ▲부산지역 일자리 주요 정책을 소개하고 홍보하는 ‘일루와 정책갤러리’ ▲코로나 이후, 일자리 사업 방향 및 변화 등 현장의 소리를 자갈치 아지매와 함께 풀어보는 ‘일루와 생생토크쇼’ ▲마이어스-브릭스 유형지표(MBTI), 국가직무능력표준(NCS) 전략 등 취업 경향 맞춤형 콘텐츠 4편을 제작 방영하는 ‘일루와 오픈스튜디오’ ▲취업과 창업, 진로와 전망 등 선배 취창업자의 미니강연 프로그램인 ‘일루와 아카데미’ ▲특별한 사업장을 소개하는 ‘일루와 미니다큐’ 등이 있다.

또 ▲지역 청년예술가를 소개하고 축제의 다양한 볼거리를 제공하는 ‘일루와 스테이지’ ▲오행시 짓기, 일자리 아이디어 톡톡 등 일자리 정책에 관한 정보도 얻고 경품도 받는 ‘일루와 이벤트’ ▲유망소공인 제품을 소개하는 ‘일루와 소상공인 마켓’ ▲비대면행사로 시범 추진하는 ‘일루와 메타버스’ 등 다채로운 부대행사도 열린다.

이준승 부산시 디지털경제혁신실장은 “일루와 페스티벌은 부산시 일자리 사업의 정책과 성과를 시민과 공유하고, 다양한 콘텐츠를 통해 일자리에 관한 정보를 쉽고 흥미롭게 접하는 행사”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr