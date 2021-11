미래에셋그룹, 조직 개편 단행

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋그룹은 3일 성과 중심의 발탁 인사 및 조직 개편을 실시했다고 밝혔다.

미래에셋그룹은 이번 인사에서 창립 25주년을 맞아 적극적 세대 교체를 통해 역동적, 수평적 조직 문화를 강화해 글로벌 사업환경 변화에 신속, 유연하게 대응할 수 있도록 조직을 개편하고 젊은 인재를 발탁했다. 또한 전문성 강화에도 초점을 맞춰 그룹의 핵심가치인 고객중심 경영에 박차를 가한다는 방침이다.

미래에셋그룹은 성과중심의 명확한 보상체계를 확립해 회사 발전에 기여한 우수 인재를 중용하며 지속적인 성장을 도모할 예정이다.

미래에셋증권은 현 2총괄 16부문을 5총괄 19부문으로 개편해 총괄 중심의 책임경영을 한층 강화하는 동시에 영업 부문의 확대, 리스크 관리 강화 및 관리 부문의 효율에 초점을 뒀다.

이번 조직개편은 기업금융(IB), 연금 등 주력 비즈니스를 강화하고 자산관리(WM)의 혁신과 디지털 전환을 적극 추진하며 트레이딩과 PI를 세분화해 전문성과 독립성을 강화하는 방향으로 진행됐다.

신설된 경영혁신총괄 및 경영지원총괄은 각각 책임경영하에 전사적 혁신과 효율적 지원서비스를 수행하도록 했다. 또한 IB총괄을 복수로 운영해 사업영역별 전문역량을 강화하고 글로벌 탑티어 IB 도약을 위한 추진동력을 확보하고자 했다.

19개 부문 중 13부문의 대표가 신규 발탁되었으며 특히 영업 부문은 능력중심의 과감한 발탁이 두드러져 보인다. 이로써 부문대표 평균 연령이 기존 54세에서 50세로 대폭 낮아지는 등 과감한 세대교체가 이뤄졌다. 후속되는 본부장 및 팀장, 지점장 인사에서도 이와 같은 과감한 발탁과 세대교체가 이어질 것으로 전망된다.

미래에셋자산운용은 혁신과 성장 가속화를 위한 세대교체를 단행했다. 미래에셋자산운용 신임 대표이사는 최창훈 부회장과 이병성 부사장을 선임했으며 멀티에셋자산운용은 최승재 대표이사, 에너지인프라자산운용은 김희주 대표이사를 신규 선임했다. 최창훈 대표이사는 사장에서 부회장으로 승진했다. 차세대 리더 후보 중 신임 대표이사 및 부문 대표를 발탁해 선제적으로 변화를 추진했으며 40대 부문 대표도 대거 기용됐다.

미래에셋자산운용은 이번 인사로 부문 대표의 권한과 책임을 명확히 했다. 총괄임원의 책임과 권한을 부문 대표에게 대폭 이양함에 따라 부문 대표는 해당 사업 부문의 최종 의사결정권자로 활동한다.

조직은 6총괄 6부문대표 18부문장 체제에서 5총괄 23부문대표 체제로 개편했다.

미래에셋벤처투자는 핵심 비즈니스를 영위하는 벤처투자본부를 3개의 본부 체계로 개편했다. 각 조직단위의 독립적인 경영강화와 효율적인 의사결정을 통해 투자심사-사후관리-회수로 이어지는 투자업무 사이클의 역할과 책임을 강화한다는 것이다. 미래에셋캐피탈은 변화와 혁신을 통한 성장의 가속화, 신성장·벤처투자 강화를 통한 핵심 경쟁력 차별화 도모를 위한 인사를 단행했다

미래에셋그룹은 글로벌 투자전문그룹으로 현재 15개국 34개의 해외법인 및 현지 사무소를 운영하고 있어 업계에서 가장 많은 글로벌 네트워크를 보유하고 있다. 작년 그룹 전체의 해외법인 세전순이익은 금융투자업계 최초로 3000억원을 돌파했고 올해에도 사상 최대치 실적을 경신하며 금융수출에 앞장서고 있다. 그룹의 자기자본은 약 17조원에 육박해 아시아 초대형 IB와 어깨를 나란히 하며 글로벌 탑티어 IB를 향해 성장하고 있다.

미래에셋그룹 관계자는 “미래에셋은 젋고 성장하는 금융그룹으로서 우리나라 금융에 활력을 높이는데 기여하고, 그룹의 모든 임직원이 노력하여 고객을 위해 최고의 자산관리 서비스를 제공할 것” 이라고 말했다.

미래에셋그룹 승진 인사발령

◇ 부회장 승진

미래에셋자산운용

▲ 대표이사 최창훈

미래에셋벤처투자

▲ 대표이사 김응석

◇ 사장 승진

미래에셋증권

▲PI부문 강길환 ▲ WM총괄 허선호

미래에셋자산운용

▲인프라투자부문 김원

미래에셋캐피탈

▲ 대표이사 이만희

◇ 부사장 승진

미래에셋증권

▲ 리스크관리부문 안종균 ▲ 채권부문 이두복 ▲ 경영지원총괄 전경남

미래에셋자산운용

▲ 자산배분부문 이헌복 ▲ AI금융공학운용부문 이현경 ▲ 글로벌혁신부문 김영환

◇ 전무 승진

미래에셋증권

▲ 대체투자금융부문 양완규 ▲ 연금1부문 이남곤 ▲ IB2부문 주용국 ▲ 파생부문 김연추

미래에셋자산운용

▲ ETF운용부문 김남기 ▲ 해외부동산부문 신동철 ▲ 투자솔루션부문 성태경 ▲ ETF마케팅부문 권오성

▲ 경영혁신부문 임덕진

멀티에셋자산운용

▲ 대표이사 최승재

◇ 상무 승진

미래에셋증권

▲ Global부문 김상준 ▲ IT부문 박홍근 ▲ WM영업2부문 신승호 ▲ 연금2부문 이기동

미래에셋자산운용

▲ 부동산투자개발부문 고문기

미래에셋그룹 주요 직책자 인사발령

미래에셋증권

◇ 총괄 선임

▲ IB1총괄 조웅기 ▲ IB2총괄 강성범 ▲ WM총괄 허선호 ▲ 경영혁신총괄 이만열(내정)

▲ 경영지원총괄 전경남

◇ 부문대표 선임

▲ Global부문 김상준 ▲ 대체투자금융부문 양완규 ▲ IB1부문 김미정 ▲ IB2부문 주용국

▲ WM영업1부문 최준혁 ▲ WM영업2부문 신승호 ▲ 연금1부문 이남곤 ▲ 연금2부문 이기동

▲ 법인솔루션부문 구종회 ▲ 디지털부문 안인성 ▲ 경영혁신부문 노용우(내정)

▲ 리스크관리부문 안종균(내정) ▲ 파생상품관리부문 김성락 ▲ 준법감시부문 이강혁(내정)

▲ IT부문 박홍근 ▲ 채권부문 이두복 ▲ 파생부문 김연추 ▲ S&T부문 박경수 ▲ PI부문 강길환

◇ 계열사 전입

▲ 혁신추진단 사장 김미섭

미래에셋자산운용

◇ 대표이사 선임(내정)

▲ 부동산부문 최창훈 ▲ 마케팅부문 총괄 이병성

◇ 부문대표 선임

▲ 자산배분부문 이헌복 ▲ AI금융공학부문 이현경 ▲ ETF운용부문 김남기

▲ 주식/러서치부문 구용덕 ▲ 해외부동산부문 신동철 ▲ 국내부동산부문 윤상광

▲ 부동산투자개발부문 고문기 ▲ PEF2부문 유상현 ▲ WM연금마케팅부문 류경식

▲ 투자솔루션부문 성태경 ▲ ETF마케팅부문 권오성 ▲ 기업OCIO부문 맹민재

▲ 마케팅전략부문 이종길 ▲ 주택도시기금운용부문 김호진 ▲ 투자풀운용부문 오대정

▲ 투자와연금센터 이상건 ▲ 글로벌혁신부문 김영환 ▲ 경영혁신부문 임덕진

▲ 상품전략부문 박해현 ▲ IO부문 임명재

멀티에셋자산운용

◇ 대표이사 선임(내정)

▲ 글로벌대체투자본부 최승재

에너지인프라자산운용

◇ 대표이사 선임(내정)

▲ 미래에셋증권 김희주(계열사 전입)

미래에셋자산운용 해외법인

◇ 대표이사 선임(내정)

▲ Maps Capital Management 김병하 ▲ Global X Japan 장봉석

미래에셋캐피탈

◇ 부문대표 선임

▲ 신성장투자부문 정지광

(* 내정의 경우 이사회 결의에 따라 결정)

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr