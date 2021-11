[포토]기념촬영하는 정은보 금감원장과 금융지주 회장들

정은보 금융감독원장이 3일 서울 중구 은행회관에서 금융지주 회장들과 만나 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김태오 DGB금융지주 회장, 김기홍 JB금융지주 회장, 김정태 하나금융지주 회장, 정 원장, 윤종규 KB금융지주 회장, 손태승 우리금융지주 회장, 손병환 NH금융지주 회장, 김지완 BNK금융지주 회장. /문호남 기자 munonam@

