청약증거금만 1.2兆…오피스텔 '틈새단타'

'힐스테이트 과천청사역' 경쟁률 1398대1 역대급

전매 가능하자 청약자 대거 몰려

[아시아경제 김혜민 기자] 공급규모가 100실이 채 안되는 경기 과천의 오피스텔에 1조2442억6000만원에 달하는 청약증거금이 몰렸다. 정부 규제를 피한 비주택 상품에 단기 시세차익을 노린 투자 수요가 몰린 결과다.

3일 부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 과천시 별양동 ‘힐스테이트 과천청사역’ 오피스텔에는 총 12만4426명의 신청자가 몰렸다. 공급은 89실에 불과해 평균 경쟁률은 1398대1에 달한다. 가수요를 차단하기 위해 받는 청약 증거금이 1000만원으로, 총 청약증거금 규모만 1조2442억6000만원이다. 특히 84㎡T 타입의 경우 단 2실 공급에 5762명의 신청자가 몰리며 경쟁률은 2888대1까지 치솟았다.

이같은 경쟁률은 미계약분·당첨 취소분 등을 대상으로 실시하는 무순위 청약을 제외하고 청약홈에 공개된 청약경쟁률 중 역대 최고다. 앞서 올들어 최고 경쟁률은 4월 분양된 동탄역 디에트르 퍼스티지 1순위 청약의 809대1이었다.

이 단지는 모집공고문이 나왔을 때만 해도 가장 낮은 분양가가 15억5500만원에 책정되면서 고분양가 논란에 휩싸인 바 있다. 펜트하우스형은 분양가는 22억원으로 주변 일반 아파트 분양가의 2배가 훌쩍 넘었다. 올 8월 과천지식정보타운에서 분양된 린 파밀리에 아파트의 같은 면적 분양가는 8억원대였다.

이번 청약에 이처럼 많은 청약자가 몰린 것은 준강남급으로 불리는 입지에 3~4인 가족이 실거주 가능한 중형 오피스텔인데다 중도금 대출이 가능하다는 점이 영향을 미쳤기 때문으로 보인다.

특히 공급규모가 100실 미만으로 전매제한이 적용되지 않는 점 때문에 투자 수요가 대거 몰렸던 것으로 파악되고 있다. 오피스텔은 건립규모가 100실에 못미치면 투기과열지구라도 자유롭게 분양권을 사고 팔 수 있다. 당첨 후 단기 분양권 시세차익을 노린 수요가 청약 과열의 배경인 셈이다. 송승현 도시와경제 대표는 "대출규제 등으로 아파트 진입장벽이 높아지면서 오피스텔 청약시장으로 투자수요가 몰리고 있다"며 "시중에 갈 곳 없는 유동자금이 그만큼 많이 풀려있다는 방증"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr