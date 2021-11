개교 30주년 맞은 한국기술교육대 "평생 직업능력개발 선도"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국기술교육대학교(한기대)는 3일 충청남도 천안 병천 1캠퍼스에서 개교 30주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 한기대는 1991년 고급 기능 인력을 키울 우수 훈련교사를 배출하기 위해 당시 노동부가 설립했다.

30년간 1만5000여명의 졸업생을 배출했다. 올 초 교육부가 발표한 한기대의 취업률은 84.7%다. 전국 4년제 대학 중 1위다.

기념식엔 교직원·학생과 박화진 고용노동부 차관, 어수봉 한국산업인력공단 이사장, 정호승 시인 등이 참석했다. 박 차관은 축사를 통해 "한기대는 지난 30년간 직업 훈련의 허브 기관으로서 노동부의 훈련 정책을 훌륭히 뒷받침했다"며 "앞으로도 고용부의 전문 교육기관이자 핵심 인력 양성기관으로 평생 직업능력개발 체계 구축에 힘써달라"고 밝혔다.

이성기 총장은 "지난 30년간의 성장을 발판삼아 '실천공학교육과 평생 직업능력개발의 글로벌 선도대학'이라는 비전을 수립했다"며 "대한민국을 넘어 글로벌 최고 대학으로 자리매김하도록 끊임없는 열정과 담대한 도전으로 전진할 것"이라고 말했다.

기념식에선 형상 변형 디스플레이, 인간과 상호 작용하는 자율형 군집드론 등 미래기술연구 작품 시연도 이뤄졌다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr