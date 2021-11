쇼핑엔티, 코리아 세일 페스타 참여…“1000여개 상품 할인 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] 데이터 홈쇼핑 채널 쇼핑엔티는 오는 14일까지 '2021 코리아 세일 페스타'에 참여해 다양한 상품의 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사에서는 자체브랜드(PB) 오디브, 클로앤차이, 종근당 건강, 쿠쿠전자 등 1000여개의 다양한 상품을 할인 판매한다. 방송 인기상품에 한해 무제한 발급 가능한 15% 할인쿠폰과 모바일 상품에 한해 최대 2만원까지 추가 5% 할인이 가능한 쿠폰이 제공된다. 행사카드로 5만원 이상 결제 시 5% 청구할인도 된다.

오는 8일부터는 스페셜 타임딜 이벤트는 진행된다. 매일 오전 10시에 쇼핑엔티 인기상품 중 한 개 품목을 선정해 단 하루 특가로 선보인다.

쇼핑엔티 관계자는 “위드 코로나를 맞이하며 위축되었던 소비심리를 개선하는데 도움이 되고자 코리아 세일 페스타에 참여하게 됐다”며 “PB 상품외에도 다양한 브랜드 상품이 참여했으니 2주간 펼쳐지는 행사에 관심을 가져주시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr