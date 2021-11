'박정희처럼' 이재명 발언에, 이준석 "차베스같이 살다가 갑자기 박정희 언급" 비판

이재명 "박정희가 산업화의 길 열었듯…" 발언에

이준석 "선거가 다가오니 태연하게 언급…양두구육" 비판

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "박정희 (전) 대통령이 산업화의 길을 열었다"고 언급한 이재명 더불어민주당 대선 후보를 겨냥해 "선거가 다가오니까 박 전 대통령을 언급한다"며 비판했다.

이 대표는 2일 페이스북에 올린 글에서 "이재명 후보와 함께하는 사자성어 시간이다. 오늘의 사자성어는 양두구육(羊頭狗肉·양 머리에 개고기라는 뜻으로, 겉과 속이 다름을 뜻하는 말)이다"라며 이 후보를 직격했다.

앞서 이 후보는 이날 선거대책위원회 출범식 연설에서 "박정희 대통령이 경부고속도로를 만들어 제조업 중심 산업화의 길을 열었듯, 이재명 정부는 탈탄소 시대를 질주하며 새로운 미래를 열어나갈 '에너지 고속도로'를 깔겠다"고 말했다. 이 후보가 박 전 대통령은 언급한 것은 내년 대선을 앞두고 중도층 표심을 공략하려는 의도인 것으로 풀이된다.

이에 대해 이 대표는 "차베스 같이 살아온 사람이 선거가 다가오니까 간판에 박정희 대통령을 걸어놓고 태연하게 말한다"며 강하게 비판했다.

이 대표가 언급한 '차베스'는 우고 차베스 베네수엘라 전 대통령을 지칭한 것으로, 차베스 전 대통령은 베네수엘라를 경제 불황으로 내몬 포퓰리스트 독재자라는 평가를 받고 있다.

국민의힘 대선 경선 후보인 홍준표 의원도 경기지사였던 이 후보를 '경기도의 차베스'라고 칭하면서 "무상 포퓰리즘으로 자기 나라를 세계 최빈국으로 몰아넣은 우고 차베스처럼 경기도를 망치고 대한민국을 거덜 내려는 이재명 후보는 질주를 멈춰야 한다"고 비판한 바 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr