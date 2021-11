[아시아경제 이현주 기자] 독일의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 57.8으로 집계됐다.

예비치와 지난 9월 이전치 58.2와 비교해 소폭 하락했다. 독일 제조업 PMI는 지난 7월 이후 하락세를 보이고 있다.

