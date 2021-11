진중권 "이재명, 대장동 의혹 관심 돌리려 설익은 정책 마구 던져"

"정치적 위기 모면하려고 툭툭 던지는 거 아닌가 의심"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 최근 음식점 허가 총량제, 재난지원금 추가 지급 등 각종 정책 구상을 밝힌 이재명 더불어민주당 대선 후보를 겨냥해 "대장동 의혹으로 쏠려 있는 국민 관심을 다른 데로 돌리기 위해 전혀 검증되지 않은 정책을 막 던진다"고 비판했다.

진 전 교수는 1일 CBS라디오 '한판 승부'에서 "(이 후보가) 전혀 검증되지 않은 정책들을 막 던지고 있는데, 이는 국민 관심을 돌리기 위해서 설익은, 검토도 안 된 정책들을 마구마구 던진다는 느낌"이라며 이같이 말했다.

그는 "예를 들어 음식점 허가 총량제는 던졌다가 비판이 많으니까 '그냥 아이디어였다'고 하고, 주4일제도 던졌다가 반발이 있으니까 '그냥 나중에 하자는 얘기다'하고, 지금 또 재난지원금 (이야기를) 던졌다"라며 "위드 코로나로 가는 상황에서 또 던지니까 좀 황당하다"고 지적했다.

그러면서 "윤석열 (국민의힘 대선 경선) 후보를 두고 1일 1 실언이라고 하는데, 요즘 이 후보를 1일 1 아수라(난장판)라고 한다"라며 "정치적인 위기를 모면하는 일종의 전술로서 툭툭 던지는 게 아닌가 의심을 하게 된다"라고 했다.

앞서 이 후보는 지난달 25일 경기지사직을 내려놓은 뒤 일주일 사이에 음식점 총량제, 주4일 근무제, 전 국민 재난지원금 추가 지원 등 연달아 정책 카드를 쏟아냈다.

이를 두고 이 후보가 선거를 앞둔 시점에서 난무했던 정치 공방을 멈추고 정책 이슈를 선점했다는 평가도 있었으나, 정책 시행 가능성 검토나 실무자와의 협의 없이 앞서나가기만 한다는 비판도 나왔다.

