[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시와 한국남부발전은 2일 안동시청에서 경북바이오 제1산업단지내 LNG(액화천연가스) 복합발전소 2호기 건설사업을 위한 양해각서를 체결했다.

남부발전 안동빛드림본부는 지난 2014년 3월에 LNG를 연료로 하는 복합화력발전소 1호기를 준공해 417MW급의 전력을 생산하고 있으며, 제9차 전력수급 기본계획에 따라 안동복합화력발전소의 여유 부지에 550MW급의 2호기 복합화력발전소 건설을 추진하고 있다.

권영세 안동시장은 “안동빛드림 2호기 건설사업을 통해 안정적인 전력공급과 발전소 주변 지역 주민들의 일자리 창출과 지방세수 증대 등 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

