남원시, 국민지원금 99.1% 지급 완료

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 코로나 상생 국민지원금 지급대상자(7만4870명) 중 7만4188명에 대해 18,547백만원을 지급해 99.1%의 신청률을 달성했다고 2일 밝혔다.

이는 통·이장회의 및 각종 언론 매체를 통해 국민지원금 신청 홍보를 지속적으로 실시하고 특히 읍면동 행정복지센터에서 찾아가는 신청을 적극 실시함에 따라 시민 대부분이 상생 국민지원금을 지급받게 된 것이다.

신청 방식은 신용·체크카드(온라인 신청)가 2만6114명으로 35.2%이고, 무기명 선불카드(오프라인 신청)가 4만8004명으로 64.8%였다.

시에서 코로나 상생 국민지원금을 받지 못하는 비대상자를 대상으로 지급하는 국민지원금은 5162명 중 4286명으로 83%의 신청률을 달성했으며 오는 12일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에서 신청을 받을 예정이다.

상생 국민지원금은 관내 남원사랑상품권 가맹점에서 내달 말까지 사용해야 하며 미 사용분은 정부로 회수된다.

이환주 시장은 “위드 코로나 시대를 맞이해 모든 시민과 지역의 경제가 다시금 상생하는 발돋움이 될 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr