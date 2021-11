[골프토픽] 김효주 "내가 세계랭킹 9위"…고진영 "2주 연속 ‘넘버 1’~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…김효주(26·롯데)가 ‘톱 10’에 다시 진입했다.

2일 오전(한국시간) 공식 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 5.15점을 받아 지난주 11위에서 9위로 올라섰다. 지난달 31일 제주도 서귀포시 핀크스골프장에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 SK네트웍스ㆍ서울경제레이디스클래식에서 우승해 포인트를 쌓았다. 지난 9월 박세리인비테이셔널 이후 KLPGA투어 시즌 2승째이자 아마추어 1승 포함 통산 14승째다.

지난주 미국여자프로골프(LPGA)투어 대회가 없었던 상황에서 고진영(26)이 넬리 코르다(미국)에 0.1점 차로 앞서며 2주 연속 세계랭킹 1위 자리를 지켰다. 올해 4승을 수확한 최강자다. 박인비(33·KB금융그룹)와 김세영(28·메디힐)이 변함없이 3, 4위를 수성했다. 이민지(호주) 5위, 유카 사소(필리핀) 6위, 리디아 고(뉴질랜드) 7위, 하타오카 나사(일본)가 8위에 포진했다.

