[아시아경제 문혜원 기자] 크리스피크림도넛이 겨울맞이 한정 제품을 출시했다고 2일 밝혔다.

겨울맞이 시즌 제품은 하얀 눈이 내린듯한 슈가코트와 달콤한 마시멜로우를 올린 이글루, 겨울을 대표하는 눈사람 모양에 헤이즐럿 초코를 가득 담아 달콤함을 더한 스노우맨, 동그란 도넛에 커스터드 크림을 넣어 부드러움을 더한 산타밸리 총 3종이다. 겨울이 떠오르는 다양한 요소들로 도넛을 재미있게 형상화한 제품이다.

크리스피크림도넛은 롯데GRS 통합 외식앱인 ‘롯데잇츠’의 잇츠오더로 신제품 더즌 주문 시 약 23.5% 할인 된 가격에 구입 가능한 이벤트를 시행 할 뿐만 아니라 고객들에게 더 특별한 경험을 제공하기 위해 오! 잇츠데이, 월간구독 등 다양한 프로모션을 진행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr