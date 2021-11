치솟는 물가에 오리온 가성비 스낵 매출 급증

착한 포장 프로젝트’ 일환

가격 변동 없이 증량한 제품 인기



[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 합리적인 가격의 가성비를 강화한 제품들의 매출이 성장했다고 2일 밝혔다. 최근 식품 물가 상승 분위기 속 제품을 고를 때 g당 가격을 확인하는 소비심리가 확산되면서 ‘예감’, ‘꼬북칩’, ‘오!감자’ 대용량 등 기존 제품 대비 g당 가격을 낮춘 제품들이 인기가 높아지고 있는 것이다.

지난 6월 출시한 예감 18P 오리지널, 치즈그라탕맛은 기존 대용량 제품 대비 g당 가격을 11%가량 낮춘 제품이다. 지난달 매출이 출시 당시 월 매출보다 3배 넘게 성장했다. 이러한 인기에 힘입어 올해 예감 브랜드 매출이 전년 동기 대비 16% 가까이 성장했다.

지난해 선보인 꼬북칩, 오!감자 대용량 지퍼백도 기존 제품 대비 g당 가격을 낮춰 실속을 높인 제품이다. 올해 평균 월 매출이 지난해 대비 50%가량 증가했다.

착한 포장 프로젝트의 일환으로 2019년에 가격 변동 없이 증량한 마켓오네이처 오!그래놀라의 매출도 전년 동기 대비 2배 넘게 증가했다.

오리온 측은 "지난 8년간 가격은 동결하면서 초코파이정(情), 포카칩, 오징어땅콩, 마켓오 리얼브라우니, 촉촉한초코칩 등 제품의 양을 늘려왔다"면서 "치킨팝과 같이 부담 없는 가격의 실속 스낵더 선보이며 소비자들로부터 호응을 얻었다"고 설명했다. 올해에도 가성비를 강화한 꼬북칩 초코츄러스 대용량 지퍼백, 고소미 18P 등 다양한 라인업을 선보이며 소비자의 선택 폭을 넓히고 있다.

