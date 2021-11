심상정 "주4일 근무제가 대세 중 대세"…野는 "반대"

[아시아경제 이민지 기자] 정의당 심상정 대선 후보는 1일 "주4일(근무제)은 이미 (주사위가) 던져졌다. 시대 정신은 국민들께서 정해주시는 것인데 요즘 '주4일제'가 대세 중의 대세"라고 밝혔다.

심 후보는 대선 예비후보 등록을 마친 뒤 이날 오후 자신의 첫 정책 관련 현장 행보로 서울 중구의 IBK 기업은행 본점 내 전국금융노조 기업은행 지부 사무실을 찾아 이같이 말했다. 주4일제는 심 후보의 대표 공약 중 하나로 기업은행은 국책은행 중 주4일제 도입을 추진 중이다.

심 후보는 "오늘부터 '주4일제 대한민국' 실현을 위한 대국민 의견수렴에 나선다"며 "앞으로 주4일제 추진 기업의 노사를 비롯해, 중소기업, 5인 미만 사업장, 자영업자, 노동 및 경제단체 대표자분들과 만나서 광범하게 의견을 수렴할 예정"이라고 했다.

이어 심 후보는 또 "과거 주5일제 하면 대한민국 망한다고 했었다. 그런데 거꾸로 지난 20년 대한민국 경제는 급속히 성장했다"며 "주4일제가 시기상조라고 하는 분들도 계시지만, 저는 지금이 시기적절이라고 생각한다"고 말했다.

심 후보는 주4일제가 필요한 이유로 주4일제가 ▲ 위드코로나 시대의 전략 ▲ 불평등한 노동격차 줄이는 양질의 일자리 전략 ▲ 교통량 감소를 통한 기후 위기 극복 전략임을 들었다.

주4일제에 긍정적인 반응을 내비친 더불어민주당 이재명 대선 후보를 향해서는 "좀 간을 보고 계신 것 아닌가"라고 평가하며 "캠프에서 관리해서 책임 있는 공약으로 내주기를 기대한다"고 말했다.

한편 국민의힘 대권 주자들은 주4일제에 대해 대체로 부정적인 의견을 내놓고 있다. 홍준표 의원은 "AI(인공지능) 시대가 되면 적게 일하고 많이 벌 수 있을 것"이라며 사회 전반에 주4일제를 적용하기에는 시기상조라고 평가했다. 유승민 전 의원도 페이스북을 통해 "주 52시간 근무도 정착하려면 아직 멀었는데, 주4일제를 들고나왔다"며 "노동자들의 소득만 줄어들 게 뻔하다"고 비판했다. 원희룡 전 제주지사도 "공공부문과 대기업, 귀족노조를 위한 대표적 포퓰리즘"이라며 "성급하게 추진하면 생산성 저하, 노동시장 이중화 등 여러 문제가 생길 것"이라는 입장을 보였다.

이준석 국민의힘 대표도 지난달 28일 최고위에서 “2030 세대, 즉 미래 세대가 본인을 지지하지 않는 상황에서 조급한 나머지 그들의 표를 얻어보겠다고 주4일제를 시행한다고 유혹한다"고 입장을 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr