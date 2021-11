서울시 오후 6시까지 486명 확진…일주일 전보다 123명 많아

[아시아경제 이민지 기자] 1일 서울시에 따르면 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수는 486명으로 집계됐다.

전일 같은 시간대(445명)와 비교하면 41명 많고, 1주일 전(10월25일) 363명보다도 123명 많다. 하루 전체 확진자 수는 지난달 31일 646명, 25일 427명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난 9월 24일 1221명으로 역대 최다 기록을 쓴 뒤 지난달 18일 298명까지 떨어졌다가 25일까지 400∼500명대를 유지했다. 이후 26일부터 700명대로 치솟았으나 주말 효과 영향으로 5일 만에 600명대로 내려왔다.

1일 오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 12만726명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수 최종 집계치는 다음 날인 2일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

