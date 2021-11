경남도, 176억원 규모 '스마트 뉴딜 혁신산업 펀드' 4차 산업 유망기업 지원

1일 경남테크노파크서 '스마트뉴딜 혁신산업 투자조합' 결성



[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도가 1일 경남테크노파크에서 '스마트뉴딜 혁신산업 투자조합' 결성을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 박종원 경남도 경제부지사를 비롯한 노충식 경남테크노파크 원장, 최영식 NH농협은행 경남본부장, 김영원 BNK경남은행 부행장, 조국형 경남벤처투자 대표, 서영우 제피러스랩 대표가 참석했다.

협약 주체들은 국토교통 분야 4차 산업을 선도할 유망 창업·벤처기업을 발굴·육성해 지역 일자리 창출과 혁신기업의 성장기반을 확보하기로 했다.

'스마트뉴딜 혁신산업 투자조합'은 지난 5월 한국모태펀드 2차 정시 출자사업에서 경남벤처투자와 제피러스랩이 운용사로 최종 선정돼 총 176억원 규모로 조성된다.

한국모태펀드가 100억원, 도가 20억원을 출자하고, NH농협은행, BNK경남은행, 제주국제자유도시개발센터, 제리러스에쿼티파트너스에서 출자에 참여한다.

투자조합은 국토교통 산업 및 연관산업에서 기술을 보유하고 있는 중소·벤처기업에 투자하는 펀드로 도의 주요 전략 목표인 5G 기반 제조업 메타버스 구축, 경남형 수소경제 혁신플랫폼 구축, 서부 경남 교통망 구축, 스마트물류 도시 조성, 서부 경남 G-City 건설 등과 연계해 광범위한 분야에 투자가 가능할 것으로 기대된다.

박 경제부지사는 "도는 그간 규제자유특구, 경남형 뉴딜, 부·울·경 메가시티 등 국가 균형발전을 위해 노력해왔다"며 "펀드를 통해 국토교통 혁신 관련 기업들이 성장하고 지역 경제를 활성화할 수 있는 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.

