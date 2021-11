포스트 코로나 시대에서 수의학의 핵심 역할

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 김곤섭 수의과교수가 새만금 컨벤션센터(GSCO)에서 2021년 대한수의학회 국제학술대회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 국제학술대회는 ‘포스트 코로나 시대에서 수의학의 핵심 역할’이라는 주제로 600여명의 회원이 사전등록, 20개의 학술 심포지엄, 320편 이상의 초록 및 35편 이상의 구두발표로 성대하게 개최됐다.

김곤섭 교수는 “포스트 코로나 시대에 수의학의 핵심 역할을 추구하는 다양한 방법과 학술교류를 위한 플랫폼 구축, 메타버스의 응용 구축 및 새로운 기술을 융합한 기술혁신의 학술대회가 됐다”며 “포스트 코로나 시대에 수의학의 핵심 역할을 논의함으로써 생명과학의 새로운 의제를 구축하는 계기가 됐다”고 말했다.

