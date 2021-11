[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 글래머러스한 몸매를 과시했다.

제시는 최근 인스타그램에 "Bored in the house"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 제시는 푸른색 계열의 브라톱과 회색 트레이닝복을 입고 셀카를 찍고 있다. 구릿빛 피부와 글래머러스한 보디라인이 섹시함을 자아낸다.

이를 본 팬들은 120만개가 넘는 좋아요로 화답했다.

한편 제시는 지난달 엠넷(Mnet) 댄스 서바이벌 프로그램 '스트릿 우먼 파이터'와 협업한 디지털 싱글 앨범 '콜드 블러디드'를 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr