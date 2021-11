권영수 LG엔솔 대표 "품질 이슈, 거쳐야 할 과정…더 큰 도약의 기회"

6년 만에 배터리 사업으로 복귀

배터리 화재 간접 언급…"주눅들 필요없다"

배터리 사업에 대한 사명감, 자부심 강조

임직원 행복·소통 의지 드러내

[아시아경제 황윤주 기자] "오늘 부로 저도 격동의 LG에너지솔루션 열차에 올라탑니다. 회사의 미래뿐 아니라 임직원의 행복이라는 제 사명을 꼭 이룰 수 있도록 열의와 혼신을 다하겠습니다."

권영수 LG에너지솔루션 대표이사 부회장이 1일 취임사에서 "인류 패러다임을 바꾸는 장엄한 여정에 함께 해 기쁘다"면서도 "최근 품질 이슈로 주눅들 필요가 없다"고 밝혔다.

권 대표는 가장 먼저 배터리 화재 사고를 간접적으로 언급하면서 기술력에 대한 자신감을 드러냈다.

그는 "글로벌 전지 업체 중 가장 많은 2만5000여건 이상의 원천 특허를 확보했고, 주요 시장에서 대규모 생산 능력을 선제적으로 확보해 안정적인 공급 역량도 축적해왔다"며 "무엇보다 LG에너지솔루션은 수많은 고객 네트워크로 핵심 고객과의 전략적인 협력관계도 잘 구축하고 있다"고 강조했다.

그러면서 "지금의 위기를 더 큰 도약을 위한 기회로 만들자"며 "배터리 기술을 향한 걸음은 앞으로 100년 미래를 바꿔놓을 것"이라고 독려했다.

이어 권 대표는 직원들에게 사명감과 자부심을 가져달라고 당부했다. 그는 "여러분이 하는 일은 인류의 역사를 바꾸는 일이라는 사명감을 기억하길 바란다"며 "시대의 패러다임을 바꾸는 기술의 중심에 여러분이 서 있다는 자부심을 결코 잊지 말라"고 말했다.

또 취임 후 임직원 처우와 직원들과의 소통에 힘쓰겠다고 밝혔다. 그는 "LG에너지솔루션의 거대한 비전에 동참하는 저의 꿈은 바로 '임직원의 행복'"이라며 "가장 중요한 고객은 바로 여러분"이라고 말했다.

권 대표는 "배터리 비즈니스가 ‘아무도 가보지 않은 길’이라는 점을 생각하면, 우리는 모든 업무에 ‘최초’를 기록하는 사람들"이라며 "매일 아침 출근길이 즐거울 수 있도록, 업무가 만족스러울 수 있도록 저부터 소통하는 리더가 되겠다"고 약속했다.

이어 "경영은 사람의 마음을 얻는 것이고 사람의 마음을 얻는 최고의 지혜는 경청"이라며 "상대를 존중하고 귀 기울여 경청하면 사람의 마음을 얻을 수 있다는 이청득심(以聽得心)의 자세로 듣겠다"고 강조했다.

