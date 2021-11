광주시의회, 44일간 제303회 제2차 정례회 돌입

행정사무감사·추경 예산안 심의…조례안 등 66건 안건 처리도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 1일 제303회 제2차 정례회를 개회하고 오는 12월 14일까지 44일간의 회기에 들어간다고 밝혔다.

이번정례회에서는 광주시, 교육청 및 산하기관에 대한 행정사무감사를 비롯해 2022년도 일반 및 특별회계 예산안과 2021년도 추가경정 예산안을 심의·의결한다.

또 조례안 46건, 동의안 10건, 의견청취의건 1건, 보고안 9건 등 총 66건의 안건을 처리할 예정이다.

의회운영위원회 ‘광주광역시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안’ 1건, 행정자치위원회 ‘광주광역시 열린시정을 위한 행정정보공개 조례 일부개정조례안’ 등 14건, 환경복지위원회 ‘광주광역시 장사 등에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 10건, 산업건설위원회 ‘농수산물도매시장업무 조례 일부개정조례안’ 등 9건, 교육문화위원회 ‘광주광역시 사진 문화산업 활성화 조례안’ 등 12건이다.

또 ‘광주청년센터 운영 민간위탁 동의안’ 등 10건의 동의안을 심사하고, ‘광주광역시 국제교류협력사업 민간위탁 재위탁 보고안’ 등 9건의 보고안과 ‘중앙근린공원 도시관리계획(용도지역, 도시계획시설)결정 변경(안) 의견청취의 건’도 처리할 계획이다.

이와 함께 이번 회기에는 5개 상임위원회별로 편성된 감사위원회가 2일부터 15일까지 총 14일간 행정사무감사를 실시한다.

광주시, 교육청, 직속기관, 사업소 등 93개 기관이 대상이며, 행정 전반에 대한 철저한 점검으로 잘못된 부분에 대해서는 시정요구와 제안을 할 예정이다.

한편, 이날 정례회에서는 ▲송형일 의원, ‘학교시설 등 주차공유제 적극 확대 필요하다’ ▲이정환 의원, ‘시민안전실, 시민안전을 책임질 수 있도록 새롭게 거듭나야 한다’ ▲황현택 의원 ‘광주 외부 관광객 수용 개선 방안’이라는 주제로 5분 자유발언이 이어졌다.

김용집 의장은 “오늘부터 44일간 이어지는 이번 정례회에는 행정사무감사와 3회 추경예산안, 그리고 2021년 예산안 심의·의결이 예정돼 있다”며, “이번 회기가 올 한해를 보람차게 마무리하고 희망찬 새해를 위한 뜻깊은 시간이 될 수 있도록 의회와 집행부가 모두 최선을 다해주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr