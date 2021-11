IS로 전향하는 옛 아프간 요원들..."6개월 내 미 공격 능력 갖춰"

[아시아경제 조유진 기자] 아프가니스탄에서 탈출하지 못하고 남겨진 아프간 요원들과 정예 군인들이 극단적인 테러 조직 이슬람국가 호라산(IS-K)에 속속 합류하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 31일(현지시간) 보도했다.

아프간 파크티아주 주도인 가르데즈의 무기고를 관할하던 군 사령관이 IS-K에 가담했다가 일주일 전 탈레반군과의 충돌로 사망했다고 전직 아프간 관리가 WSJ에 전했다.

카불 북쪽에 사는 한 주민은 정부군 특수부대 고위 장교였던 자신의 사촌이 지난 9월 갑자기 사라진 뒤 IS-K 조직원으로 나타났다. 옛 아프간 정부를 위해 일하던 전직 군·경과 정보요원 수십만 명 중 일부가 전향하고 있으며, 그 수는 점점 늘어나는 추세다.

전직 정부군 관계자들이 IS-K와 손잡는 것은 이들이 현재 아프간에서 탈레반에 맞선 유일한 무장 세력이기 때문이다.

아흐마드 마수드가 이끌던 저항군이 지난 9월 초 판지시르에서 탈레반에 대패한 뒤 저항군 지도자들은 국외로 도피한 상태다. IS-K로서는 전직 군·정보 요원들의 정보 수집 기법과 군사 지식을 활용하기 위해 이들을 적극적으로 포용 중이다.

한 고위 관리는 "이런 상황은 과거 이라크에서 사담 후세인 정권의 장군들에게 일어났던 일과 정확히 일치한다"고 말했다. 2003년 미국의 침공 후 해체된 이라크군 장교들이 알카에다와 IS로 유입됐던 상황이 아프간에서 재현될 수 있다는 것이다.

전직 군·정보 요원들을 흡수하는 IS-K가 조만간 국제 테러 조직으로 세를 불릴 가능성도 제기된다. 콜린 칼 미 국방부 정책담당 차관은 지난 26일 상원 군사위원회에 출석해 IS-K가 "앞으로 6∼12개월 안에 미국을 공격할 능력을 갖출 수 있을 것"이라고 경고했다.

