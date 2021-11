하태경 "洪, 尹에게 갔다고 '주사파·파리떼' 쌍욕…포용력 부족해"

"尹, 여론조사 오차범위 내로 조금 지더라도 당원 투표서 압도적 우세...큰 차이로 이길 것"

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 캠프 공동선대위원장인 하태경 국민의힘 의원이 포용력과 통합이라는 측면에서 홍준표 대선경선 후보는 윤 후보에 비할 바 못된다고 지적했다.

하 의원은 1일 TBS교통방송 '김어준의 뉴스공장'에서 자신이 윤석열 캠프를 택한 이유에 대해 "포용과 통합, 이 부분을 굉장히 중요한 기준으로 봤다"며 "(윤 후보와 홍 후보가) 정치적 포용력에 있어서 질적인 차이가 있다"고 강조했다.

이어 "최근 홍 후보 지지율이 높음에도 불구하고 현역과 당협위원장이 윤 후보 쪽으로 굉장히 많이 몰리고, 홍 후보 쪽엔 별로 안 가고 있는 것만 봐도 알 수 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "제가 윤 후보를 택했다고 (홍 후보가) '주사파 출신'이라고 거의 쌍욕 비슷하게 반응을 하고 윤 후보를 지지하는 의원들을 '파리 떼'라고 욕했다"며 "편 가르기와 갈등을 부추기는 이런 정치 때문에 의원들이 홍 후보 쪽에 덜 가는 것"이라고 비판했다.

한편 하 의원은 현 판세에 대해 "여론조사는 오차범위 내로 조금 지더라도 당원 투표에서는 지금 압도적으로 우세하기에 종합적으로 꽤 큰 차이로 이기지 않을까 생각한다"며 국민의힘 대선 후보로 윤 후보 당선을 확신했다.

윤 후보의 광주행 여부에 대해선 "당연히 가지만 날짜를 못박기는 어렵다"면서 "(방문이) 쇼처럼 비춰지는 것도 막아야 되기 때문에 종합적인 고려가 있을 것"이라고 했다.

이와 관련해 "사전 예고없이 (진행되는) 일정은 아마 방문 직전에 발표가 될 것"이라고 설명했다.

