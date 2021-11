최대 499명 집회 가능…경찰, 현장대응 총력

'위드 코로나'로 인원제한 완화

노동계 등 도심집회 신고 증가

경찰, 방역수칙 준수 등 점검

[아시아경제 이관주 기자] ‘위드 코로나’시행과 함께 사라졌던 수도권 도심 집회가 돌아왔다. 백신 접종자 등 포함 시 최대 500명 미만까지 집회가 가능해진 만큼 향후 노동계·시민사회의 집회는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

경찰에 따르면 1일 서울 전역에 신고된 집회·시위는 총 26건, 신고 인원은 2044명이다. 앞서 7월 12일 수도권에 새로운 사회적 거리두기 4단계가 시행되면서 1인 시위와 기자회견을 제외하고 사라졌던 도심 집회가 4개월 만에 이뤄지는 것이다. 광화문·서울시청광장 등 집회가 금지됐던 서울 도심권의 집회 제한도 단계적 일상 회복에 따라 풀렸다. 이날 집회는 적게는 2명에서 많게는 허용 최대 인원인 499명까지 신고됐다.

주최는 주로 노동계에 집중됐다. 민주노총은 오전 11시30분부터 1시간가량 여의도 63빌딩 앞에서 99명 규모의 비정규직 철폐 촉구 집회를 신고했고, 민주노총 산하 전국건설노조 서울건설지부는 마포구 일대 건설현장 7개소에 499명 규모의 집회를 진행할 예정이다. 시민사회단체의 집회 신고도 이어졌다. 진보 성향 단체인 ‘촛불전진’은 이날 오전 세종로에서 촛불집회 5주년 기념 검언개혁 촉구 집회를, 보수 성향 단체인 ‘비상시국국민회의’는 오후 대검찰청 앞에서 검찰총장 사퇴 촉구 집회를 각각 신고했다. 집회신고 인원은 대부분 백신접종과 관계 없이 참석 가능한 99명이었으나, 4건은 100명 이상이 신고됐다.

단계적 일상 회복 1단계에서 각종 행사와 집회는 백신접종 여부와 상관없이 최대 100명 미만까지 가능하다. 접종 완료자 등으로만 구성되면 500명 미만까지 허용된다. 이 경우 집회 주최자는 참가자들의 백신접종 여부 또는 음성 증명서를 반드시 확인해야 한다.

경찰은 방역수칙 준수 여부 등 현장 관리에 총력을 기울일 방침이다. 평화로운 집회·시위를 보장하면서 100명이 넘는 집회에 대해서는 지방자치단체 등 방역당국과 함께 방역수칙 준수 여부를 점검하기로 했다. 경찰청 관계자는 "집회·시위의 자유를 최대한 보장하되, 코로나19 확산 방지를 위해 방역수칙이 지켜질 수 있도록 점검할 것"이라며 "위법한 사항이 확인될 경우 엄정 대응하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr