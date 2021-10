홈플러스, 2개월간 60만원 이상 구매고객에게 VIP 혜택

할인 쿠폰에 무료주차·생일케이크 증정까지

[아시아경제 조인경 기자] 위드코로나(단계적 일상회복) 전환과 함께 소비심리 회복이 기대되면서 홈플러스가 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하고자 '홈플러스 VIP플러스'를 론칭한다고 1일 밝혔다.

이 서비스는 2개월 간 홈플러스 매장과 온라인을 통해 6일·60만원 이상 구매한 마이홈플러스 회원을 대상으로 선정된다. 홀수월 1일에 직전 2개월 간 실적을 바탕으로 선정이 진행되며 선정 이후 2개월 간 VIP 회원 자격이 유지된다.

홈플러스 VIP+ 회원에게는 최대 5000원 할인 가능한 쇼핑 쿠폰이 3~5장 지급된다. 또 쇼핑을 하지 않더라도 매장 내 주차장에 무료로 주차(1일 최대 5시간)를 할 수 있으며, 보증금을 내고 대여를 해야 했던 장바구니 역시 무료로 대여할 수 있게 된다.

생일을 맞은 고객에게는 '몽블랑제 케이크'로 교환할 수 있는 생일축하 쿠폰도 제공된다. 여기에 홈플러스 문화센터 강좌 중 수강하고 싶은 강좌를 선점할 수 있도록 우선 접수 혜택과 3종 이용 쿠폰도 주어진다.

홈플러스는 이번 서비스 론칭을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 홈플러스 VIP+ 회원으로 선정된 고객들이 마이홈플러스 앱 내 VIP+ 라운지 이벤트 페이지에서 갤럭시 Z플립, 아이폰 13시리즈를 개통할 경우 최대 20만원 즉시 할인 혜택을 제공하고, 100만원 이상의 모두투어 해외여행 패키지를 구매 시 사용 가능한 5만원 할인쿠폰도 증정한다.

하온들 홈플러스 멤버십마케팅팀장은 "사회적 거리두기 개편으로 온라인으로 장을 보던 소비자들이 다시 대형마트를 찾을 것으로 예상돼 더 많은 고객을 유치하고자 새로운 멤버십 서비스를 마련했다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr