[클릭 e종목]"JYP엔터, 스트레이키즈 성장세 주목…목표가 35%↑"

KB증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] KB증권은 1일 JYP엔터테인먼트( JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,300 2021.11.01 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 날아오른 K콘텐츠에 뛰는 주가외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 [특징주]JYP Ent., 3분기 실적 기대감에 신고가 close )에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 직전보다 35.4% 상향한 6만5000원을 제시했다. 데뷔 4년 차인 스트레이키즈의 빨라진 성장 속도와 워드 코로나 시행으로 인해 오프라인 공연이 가능해진 점이 실적 추정치 상향의 배경으로 꼽혔다.

3분기 JYP엔터테인먼트의 연결기준 매출액은 550억원으로 전년동기대비 59% 성장할 것으로 분석된다. 영업이익은 69% 증가한 188억원을 기록하며 시장 예상치(176억원)에 부합할 것으로 추정된다. 이선애 KB증권 연구원은 “스트레이키즈, 트와이스, DAY6, ITZY, 2PM 등 소속 가수가 총 출동해 앨범을 발매한 가운데 국내에서만 205만장의 판매고를 올렸다”며 “2분기 미뤄졌던 음반과 음원 매출까지 반영돼 호실적을 기록할 것으로 예측된다”고 말했다.

JYP엔터테인먼트는 3분기 사상 최대 앨범 판매를 달성했는데 스트레이키즈가 139만장을 판매하며 데뷔 4년 차에 밀리언 셀러로 등극했다. 이 연구원은 “탑티어 남자 아이돌은 4~5년 차에 밀리언 셀러에 등극하는데 그 계보를 잇는 남자 아이돌이 JYP엔터테인먼트에서 탄생한 것”이라며 “이들의 판매뿐만 아니라 높아진 인지도를 바탕으로 월드 투어와 MD, 굿즈, 콘텐츠 등 매출 성장이 기대된다”고 설명했다.

신인 아티스트의 풍부한 파이프라인도 긍정적이다. 내년 2월 블라인드 패키지(걸그룹), 내년 상반기 라우드 프로젝트(보이그룹), 스튜디오 J(보이밴드) 데뷔가 예정돼 있으며 2023년에는 니쥬보이그룹 프로젝트를 방영한 뒤 중국에서 데뷔할 계획이다. 이선애 연구원은 “JYP엔터테인먼트는 풍부한 아티스트 IP를 바탕으로 두나무와 NFT 사업에 진출할 것이라고 밝혔는데 향후 아티스트 파이프라인 강화와 함께 신사업 진출 모멘텀이 기대된다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr