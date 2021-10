[신간안내]'플랫폼 비즈니스의 미래'

◆플랫폼 비즈니스의 미래= 플랫폼 비즈니스의 현재와 미래를 살피며 다양한 성장 전략을 제시한다. 국내 디지털 플랫폼 기업의 사례를 분석해 새로운 가치 창출 방식을 추출하는 구성이다. 한국형 디지털 비즈니스 모델의 공통점을 '디지털 플랫폼 모델'이라 명명하고, 이를 실행할 새로운 디지털 혁신 전략체계를 설명한다.

"디지털 플랫폼에서 콘텐츠는 중요한 성공 요인이다. 콘텐츠 전략의 핵심은 단지 훌륭한 콘텐츠를 만드는 것이 아니라, 고객이 필요로 하는 우수한 콘텐츠가 무엇인지를 알아내는 데 있다. 바라트 아난드 교수는 저서 '콘텐츠의 미래'에서 콘텐츠의 우수성에 사로잡혀 정작 콘텐츠를 소비할 고객과 시장을 보지 못하는 함정을 지적했다. 고객은 자신들의 필요를 만족시켜줄 콘텐츠를 소비하는 것이지 콘텐츠가 너무 훌륭하다는 이유만으로 소비하지는 않는다. 따라서 콘텐츠 전략을 수립할 때 무엇보다 고려해야 할 점은 목표 고객군의 필요를 파악하는 것이다."

(이성열·양주성 지음/리더스북)

