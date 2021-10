[아시아경제 이민지 기자] 도화엔지니어링은 합동회사 Blue Power 하코네와 1526억 규모로 태양광발전사업 관리운영위탁계약, 건설공사계약을 해지했다고 29일 공시했다.

회사 측은 “개발 관련 인허가(환경영향평가)지연 등에 따른 발주처의 해지요청에 따른 것”이라고 말했다.

