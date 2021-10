화순군, 다문화가정 대상 ‘언어발달지원 프로그램’ 운영

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군 건강가정·다문화가족지원센터가 다문화가정 부모와 자녀를 대상으로 언어발달지원 프로그램을 운영한다.

군은 28일 언어발달지원 서비스를 이용하는 다문화가족 10가정을 대상으로 부모·자녀 간 공감대 형성, 언어적 상호작용 교육을 진행했다고 밝혔다.

언어발달지원사업은 만 12세 이하 다문화가족 자녀의 언어능력을 평가한 후 교육이 필요한 아동에게 어휘·구문 발달·읽기·발음 등 언어교육 제공, 자녀와 공감대 형성을 위한 부모 상담, 자녀 교육을 무료로 지원하기 위한 사업이다.

이날 교육은 ‘언어의 환경 조성과 아이에게 필요한 그림책의 중요성’이라는 주제로 진행됐으며 다문화가족 자녀의 언어능력 향상과 부모와 자녀간의 유대감 향상으로 참석한 가정들의 만족도가 높았다.

이날 교육에 참여한 학부모는 “그림책을 통해 아이와 마음을 모으고 소통의 시간을 가졌다”고 전했다.

센터 관계자는 “교육 프로그램을 통해 부모님들이 공감대를 형성하고, 정보 교환해 자녀 양육에 도움이 되길 바란다”며 “언어발달촉진을 위한 역량을 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

