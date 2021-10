카카오페이, 업계 최초로 KCB·NICE 신용점수 모두 제공

[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 업계 최초로 국내 대표 신용평가사인 코리아크레딧뷰로(KCB)와 나이스평가정보(NICE)의 신용점수를 모두 제공하며 사용자 편의성을 높인다고 29일 밝혔다.

카카오페이는 ‘신용조회’ 서비스 안에서 KCB 뿐 아니라, NICE의 점수도 확인할 수 있도록 서비스를 개편했다. ‘신용조회’ 서비스를 제공하는 플랫폼 중 양사의 신용점수를 함께 제공하는 것은 카카오페이가 최초다.

KCB와 NICE는 개인의 신용점수를 평가하는 국내 대표 기관으로, 신용점수를 계산하는 방법이 다르기 때문에 양사에서 제공하는 신용점수에서 차이가 발생한다. 지금까지는 어느 신용평가사와 제휴되어 있는지에 따라 플랫폼에서 확인되는 신용점수에 차이가 있어 금융 소비자들이 정확한 자신의 정보를 파악하고 관리하는 데 어려움이 있었다.

이진 카카오페이 비즈니스 총괄 부사장(CBO)은 “금융 소비자들의 안정된 금융 활동을 지원하기 위해 업계 최초로 KCB와 NICE의 신용점수를 함께 제공하기 시작했다”며, “앞으로도 업계를 선도하는 생활 금융 플랫폼으로서 금융 소비자들의 불편을 찾아 적극적으로 해결하고 더욱 이로운 금융을 만들어 나가는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

