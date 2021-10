투썸플레이스, 식물성 단백질 토핑 샐러드 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 식물성 단백질 토핑 샐러드를 출시한다고 28일 밝혔다.

국내 채식 인구가 100만명에 달하는 등 대체 식품에 대한 인식이 변화하는 가운데, 투썸플레이스는 고객의 가치 소비 니즈와 기존 제품에 대한 긍정적인 반응을 고려해 식물성 단백질을 활용한 제품군을 확대한다.

비욘드 미트 파니니, 식물성 대체육 옴니미트 샐러드랩에 이어 세 번째로 선보이는 이번 제품은 콜레스테롤, 트랜스 지방 0%의 식물성 단백질을 토핑한 샐러드 2종이다.

찰보리 콥 샐러드는 달콤, 짭조름한 바비큐 소스의 매력을 더한 식물성 단백질 ‘BBQ 불고기’와 한입 크기의 토핑을 얹은 제품으로 소이 드레싱과 함께 제공된다. 토핑에는 찰보리, 토마토, 콩, 오이, 적 파프리카, 옥수수, 귀리가 들어가 든든하게 즐길 수 있다.

분짜 샐러드는 선풍적인 인기를 끌고 있는 베트남 음식 중 하나인 분짜를 샐러드로 구현한 제품이다. 감칠맛 나는 분짜 드레싱에 고추장으로 매콤달콤하게 양념한 식물성 단백질 제품 ‘스파이시 포크’와 파인애플, 토마토, 당근, 오이를 사용해 깔끔한 맛을 선사한다.

신제품 샐러드 2종은 비스페놀A 프리(BPA free) 용기와 FSC(Forest Stewardship Council, 산림관리협의회) 인증 슬리브로 포장해 투썸이 추구하는 사회적 가치를 더했다.

