NH농협생명, 고객 재산 찾아주기 캠페인 실시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 고객이 찾아가지 않은 보험금 등을 알려주는 '고객재산 찾아주기 캠페인'을 실시한다고 28일 밝혔다.

만기 또는 실효(해지)가 된 보험 계약 중에 청구권 소멸시효가 지난 이후에도 찾아가지 않은 환급금이나 보험금, 또 연금 개시 후 수령하지 않은 연금이나 만기가 지난 후 수령하지 않은 보험금 등이 대상이다.

농협생명 홈페이지나 전화·방문을 지급 신청이 가능하며, 본인확인 후 지급 받을 수 있다. 전화로 신청하는 경우 등록된 자동이체 계좌 확인 및 신분증, 휴대폰 본인 인증을 거친 후 지급되며, 지급금액 500만원을 기준으로 인증조건이 추가될 수 있다.

농협생명 관계자는 "안내장 발송이나 전화안내, 고객 거래 시 안내시스템 활용, 소액 휴면보험금 자동지급 등 다양한 방법을 통해 잠들어있는 고객의 재산을 적극적으로 찾아줄 예정"이라고 말했다.

