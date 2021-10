풀무원, 신선 HMR 시장 확대…'반듯한식' 론칭

동일 식품유형 대비 나트륨 25% 이상 저감

신선한 건더기와 국물 풍미 구현한 ‘바른먹거리’



[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원이 ‘신선 가정간편식(HMR)’ 시장 확대에 나선다.

풀무원식품은 풀무원의 ‘바른먹거리’ 가치를 담은 국·탕·찌개 HMR ‘반듯한식’을 론칭하고 신제품 10종을 출시했다고 28일 밝혔다. 제품은 ‘갈비 육개장’, ‘나주식 수육곰탕’, ‘건강한 부대찌개’, ‘산삼 배양근 삼계탕’, ‘한돈 김치찌개’, ‘소고기 보양 미역국’, ‘한우 사골육수’, ‘고깃집 된장찌개’, ‘시래기 추어탕’, ‘짬뽕 몽글 순두부’ 등으로 구성됐다.

집밥의 신선한 품질을 구현한 ‘반듯한식’은 신선 간편식 브랜드다. 나트륨을 동일 식품유형 대비 25% 이상 줄여 국물 섭취가 많은 편인 한국인의 나트륨 섭취 부담을 덜 수 있도록 했다.

시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 올해 냉장 국·탕·찌개 시장 규모는 전년 대비 37.1%로 급성장해 약 1140억 원까지 늘어났다. 전체 국·탕·찌개 시장 성장률(25.8%)을 앞지른 것이다. 간편식 주요 소비층이 20~30대 1~2인가구 중심에서 40~50대 다인가구까지 확대되며 맛과 건강에 대한 소비자 수요가 다양해졌고, HMR 소비의 기준이 가성비 중심에서 높은 품질의 신선한 냉장 제품으로 자리 잡고 있는 것으로 풀이된다.

‘반듯한식’은 소비자 수요 파악, 자체 검증, 전문가 협업 등에 오랜 시간이 소요됐다. 빅데이터 분석을 통해 연령, 성별에 관계없이 높은 평가를 받은 전문점을 선정해 객관적인 맛의 기준을 수립하고 메뉴별 레시피 개발에 적용했다. 이 과정에서 맛 검증을 강화하고 국내 유명 한식 전문가 5인이 개발에 참여하여 맛의 완성도를 더했다.

이와 함께 풀무원의 연구개발 노하우가 담긴 다단식 살균 공정을 적용해 살균 시 제품의 열 손상을 기존 공정 대비 35% 이상 줄였다. 이 덕분에 원재료 본연의 맛과 향, 형태, 식감 등 신선함을 살려 집밥 수준의 품질을 구현할 수 있었다. 다단 살균 공정으로

풀무원은 바로 부어 손쉽게 국물 요리를 할 수 있는 신개념 ‘요리육수’를 지난달 출시한 데 이어 국·탕·찌개 HMR ‘반듯한식’을 론칭하며 이 시장 확대에 본격적으로 나섰다. 풀무원은 간편함, 신선함 등 차별화를 무기로 가정에서 누구나 쉽게 맛있는 국, 탕, 찌개를 완성할 수 있도록 계속해서 라인업을 확장해 나갈 계획이다.

