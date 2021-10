위니아딤채, 아동복지시설에 김치 2000㎏ 전달

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 4,005 전일대비 40 등락률 -0.99% 거래량 55,711 전일가 4,045 2021.10.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 141억 규모 채무보증 결정"세탁과 건조를 한번에" 위니아딤채, '스마트 패키지' 출시위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬 close 가 27일 서울시 은평구에 위치한 아동복지시설인 '기쁨나눔 서울특별시 꿈나무마을'에서 제16회 '딤채와 함께하는 사랑나눔 김치후원' 행사를 실시했다고 28일 밝혔다.

이날 행사는 양찬유 위니아딤채 경영지원 실장과 기쁨나눔 자립지원 총괄 박종인 신부, 김영수 초록꿈터 시설장, 김건태 초록꿈터 부원장수사가 참여한 가운데 꿈나무마을 어린이들을 위해 딤채 식품이 생산한 건강담은 김치 2000㎏이 전달됐다.

박 신부는 "아이들을 위해 믿고 먹을 수 있는 김치를 매년 후원해 주신 것에 대해 진심으로 감사드린다"고 말했다. 양 실장은 "앞으로도 대한민국 대표 가전기업으로서 도움이 필요한 주변 이웃들을 위해 기업의 사회적 책임을 성실히 이행해 나가겠다"고 말했다.

위니아딤채는 사랑나눔 김치후원행사를 2006년부터 16년 연속 진행하고 있으며 꿈나무마을과는 2009년부터 김장김치 후원행사를 함께 하고 있다.

