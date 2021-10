전교조 광주지부, 노태우 전 대통령 국가장 철회 촉구

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전국교직원노동조합 광주광역시지부가 노태우 전 대통령에 대한 국가장 결정 철회를 촉구했다.

전교조 광주지부는 27일 성명을 통해 "노태우는 살아있는 동안 광주 학살에 대한 어떤 직접적 사과도 하지 않았다"며 "상황이 이러한데 그 수괴의 죽음을 국가장으로 예우한다는 것은 민주시민교육을 함께 만들어가는 교사, 학생, 학부모들에게 큰 자괴감을 안겨준다"고 언급했다.

이들은 "광주의 교사들은 대한민국은 민주공화국이며 그 주권은 국민으로 나온다는 헌법적 가치와 5·18민주화운동을 통해 쿠데타 세력에 맞서 헌정 수호를 위해 노력했던 광주시민의 역사를 가르쳐왔다"면서 "5·18민주화운동의 가치와 중요성을 배운 학생들이 쿠데타와 내란, 광주학살의 주범이 국가장으로 예우받는 상황에 대해 질문할 때 이를 어떻게 논리적으로 설명할 수 있겠냐"고 주장했다.

이어 이용섭 광주시장과 장휘국 광주시교육감에게 "5·18의 피와 눈물이 새겨진 광주 땅 위에 국가장 기간 동안 조기를 걸지 말라"며 "5·18과 그 아픔을 깊이 새기고 있는 광주시민들의 가슴에 대못을 박는 행동이다"고 호소했다.

