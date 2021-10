반도체 위기 속 3분기 선방한 기아, 내년 전기차 대폭확대(종합 2보)

기아, 3분기 영업익 1.3조원…반도체 위기 뚫고 선방

[아시아경제 이창환 기자, 유제훈 기자, 이기민 기자] 기아가 차량용 반도체 공급난 상황에서도 양호한 3분기 실적을 기록했다. 쏘렌토, 카니발, 셀토스 등 고수익 신차 판매가 늘며 개선된 실적을 공개했다. 내년부터는 전용 전기차인 EV6 판매도 크게 늘며 실적 개선에 도움을 줄 것이라는 전망이다.

기아는 지난 3분기 매출액 17조7528억원, 영업이익 1조3270억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각기 8.8%, 579.7% 증가한 수치다.

3분기 주력 RV차량 및 신차 판매 늘며 수익성 개선

기아의 3분기 도매기준 글로벌 판매량은 전년 대비 2.1% 감소한 68만4413대를 기록했다. 국내에서는 전년 대비 8.6% 감소한 12만4964대, 해외에서 전년 대비 0.6% 감소한 55만9449대를 판매했다.

국내 시장은 주력 RV(레저용차량) 모델과 스포티지 등 신차에 대한 견조한 수요와 인기 차종들의 신차 효과가 길게 지속되고 있지만, 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질 영향으로 대기수요가 출고로 이어지지 못하며 판매 감소를 기록했다.

특히 지난해 3분기에는 해외 시장 락다운의 영향으로 국내 판매 확대에 집중할 수 있었지만, 올해는 반도체 공급 부족 영향이 국내 생산까지 이어져 판매 감소를 피할 수 없었다고 설명했다.

해외 핵심 시장인 북미 권역에서는 높은 수요에도 불구하고 가용 재고 부족으로 소폭의 판매 감소를 기록했다. 그러나 유럽, 인도, 아중동 및 중남미 권역에서는 생산차질 최소화 노력과 주력 차종의 판매 회복으로 높은 판매 증가를 달성하며 전체 해외 시장에서의 판매 감소를 최소화했다.

3분기 매출액은 공급차질에 따른 판매여건 악화, 원달러 환율 하락 등 비우호적인 환경 속에서도 RV 모델과 신차 판매 확대 등으로 전년 대비 8.8% 증가한 17조7528억원을 달성했다.

매출원가율은 원자재 가격 인상 등 비용 증가 요인이 있었지만, 고부가가치 차종 중심의 판매 믹스 개선에 따른 평균 판매 가격 상승 등으로 전년과 유사한 82.0%를 기록했다.

영업이익과 관련해서는 쏘렌토, 카니발, 셀토스 등 고수익 신차 판매 확대, 큰 폭의 인센티브 축소 및 효율적인 판매관리비 집행 등으로 수익성을 향상시켰다.

특히 RV 판매 비중(중국 제외, 도매 판매 기준)은 전년 동기 대비 1.1%포인트 상승한 58.7%를 기록, 수익성 개선에 기여했다.

판매관리비율은 인건비 증가에도 불구하고 전년 발생했던 일회성 대규모 품질 비용이 정상화되고 매출액이 크게 증가하면서 전년 대비 6.3%포인트 하락한 10.5%를 기록했다.

그 결과 3분기 영업이익은 1조3270억원, 영업이익률은 7.5%를 기록했다.

반도체 공급난 장기화 전망, 생산량 최대한 확대

기아는 향후 경영환경과 관련해 전년 코로나19 대유행으로 인한 기저효과로 글로벌 자동차 수요 회복을 전망하면서도, 글로벌 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질과 재고 부족 등 우려가 상존할 것으로 보고 판매 회복 및 수익성 강화를 추진하는 동시에 리스크 관리에 만전을 기할 예정이라고 설명했다.

특히 글로벌 반도체 공급 부족 사태는 4분기에도 지속되는 등 장기화될 우려가 있다고 보고, 자동차 생산의 정상화도 상당한 시간이 걸릴 것으로 전망했다.

이에 기아는 단기적으로는 ▲전사적 역량을 동원한 부품 물량 확보를 추진하고 ▲생산 차질 최소화 및 효율적 재고관리를 통한 판매 최적화로 믹스 개선을 지속 추진하는 동시에 ▲코로나19 장기화, 인플레이션 우려 및 미중 갈등으로 인한 대외 리스크 관리에 만전을 기하며 유동성 확보에 최우선적 노력을 기울일 계획이라고 강조했다.

중장기적으로는 전동화 모델의 생산 및 판매 확대를 통한 수익성 확보를 추진하고 소프트웨어/서비스 부문 등 신수익 및 신사업 분야를 구체화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

내년 부터는 전기차 판매도 크게 늘릴 계획이다. 특히 첫 전용 전기차인 EV6 판매량도 크게 늘 것으로 예상했다. 주우정 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,571,896 전일가 84,800 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 기아 "내년 EV6 10만대 판매 예측" [컨콜] 기아 "반도체 수급 9월이 가장 어려운 시기…차차 나아질 것"반도체 위기 뚫고 선방한 기아, 3분기 영업익 1.3조원(종합) close 부사장은 실적 공시 이후 진행된 컨퍼런스콜에서 "내년까지는 EV6에 대한 수요가 10만대 정도 예측하고 있어 즉각적인 생산 대응이 가능하도록 준비하고 있다"고 말했다.

주 부사장은 "전 지역에서 전기차 판매가 생각보다 빠르게 증가하고 있고 규제와 같은 환경들도 돕고 있어서 판매전략 확대하려고 하고 있다"고 덧붙였다.

내년에는 전기차 뿐 아니라 전체적으로 판매량도 늘어날 것으로 예측했다. "내년은 올해보다 훨씬 물량이 증가할 것으로 생각한다"며 "물량을 맞추는데 집중할 것"이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr