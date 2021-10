[아시아경제 지연진 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,510 전일대비 65 등락률 +4.50% 거래량 8,327,137 전일가 1,445 2021.10.27 15:04 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는?[특징주]한송네오텍, 투자사 ‘모든바이오’ 코로나 치료 유효 후보물질 확인…'강세'한송네오텍, LGD와 10억원 규모 OLED 장비 공급 계약…“본격적인 투자 사이클 도래 수혜 예상” close 은 운영자금 90억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 27일 밝혔다.

이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 이뤄지며 1주당 1290원, 697만6745주가 발행될 예정이다.

