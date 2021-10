블루베리NFT, 리퓨어생명과학·연대 세브란스병원과 ‘코로나19 완치 바이오마커’ 발굴

[아시아경제 유현석 기자] 블루베리NFT는 리퓨어생명과학, 연세대학교 세브란스병원과 ‘코로나19 완치 바이오마커’를 발굴했다고 27일 밝혔다.

지난해 6월 블루베리NFT와 리퓨어생명과학, 연세대 세브란스병원은 코로나19 완치자 혈장으로부터 유래한 항체치료제 개발을 목표로 공동 연구를 시작했다. 지난 26일 이번 연구결과를 공동으로 특허 출원했다.

이번 연구결과는 코로나19 비감염 정상대조군과 코로나19 감염 후 완치판단을 받은 회복군의 혈액 내 혈장 시료들에 대해 최신의 오믹스 분석 및 생물정보학(Bioinformatics)을 이용했다. 비감염 대조군에 비교해 코로나19 감염 후 회복군의 혈장에서 특이적으로 검출 가능한 단백질들을 동정했다. 이를 통해 감염 진단 및 치료 예후에 필요한 단백질 바이오마커들을 발굴했다.

연구에서는 비감염 대조군과 코로나19 감염 후 회복군의 혈장 시료를 사용해 오믹스 분석을 수행했고, 여기서 나온 결과들을 생물정보학을 이용해 분석했다. 이를 토대로 혈장 내 단백체의 정량적, 정성적 정보를 추출하고 추가적인 통계 분석을 수행해, 혈장 내 단백질들의 정량적 차이를 비교함으로써 비감염 대조군과 코로나19 감염 후 회복된 그룹이 충분히 구별될 수 있음을 발견했다.

이렇게 동정된 단백질들의 정량 정보를 이용해 두 그룹간의 통계적으로 유의하면서 2배 이상 증감이 있는 9개의 단백질들(회복군에서 증가된 단백질 3개, 감소된 단백질 6개)을 도출했다. 도출된 코로나19 회복군에 특이적인 9개 단백질들은 감염 후 치료 과정에서 치료 효능을 모니터링할 수 있는 바이오마커로서 활용이 가능할 것으로 예상된다고 연구진은 설명했다.

회사 관계자는 “이 단백질들의 코로나19 관련성을 추가적으로 연구한다면 향후 예방적, 부가적인 치료제 개발에 대한 표적으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다”라며 “향후 이러한 연구 결과를 특허 출원 뿐만 아니라 관련 내용의 연구 결과들이 해외 학술지에 게재될 수 있도록 논문화 작업도 현재 준비 중”이라고 말했다.

