32차 부동산시장 점검 관계장관회의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 오전 부동산시장 점검 관계장관회의를 주재하고 "택지개발사업 관련 일부 과도한 민간이익에 대해서도 개발이익 환수 관련제도들을 면밀히 재점검하며 제도개선할 부분을 짚어보겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr