KFC, 핼러윈 맞아 앱 쿠폰 쏟아낸다

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 앱 쿠폰 할인 행사를 마련했다고 26일 밝혔다.

KFC는 공식 앱을 통해 모든 멤버십 고객에게 커넬고스트헌터버거 재출시 기념 세트 및 징거버거와 불고기버거, 블랙라벨치킨 2조각과 갓양념블랙라벨치킨 2조각으로 구성된 스페셜에디션팩 할인 쿠폰을 증정한다. 또 멤버십 등급에 따라서 무료 업그레이드 또는 버거 무료 증정 쿠폰을 추가로 제공한다.

‘블랙라벨더블다운맥스’ 단품 할인쿠폰과 닭다리 통살로 만든 KFC 프리미엄 제품 블랙라벨치킨 8조각을 5000원 할인된 가격으로 이용할 수 있는 쿠폰도 마련했다.

배달 주문 시 적용 가능한 딜리버리 쿠폰도 제공한다. KFC 인기메뉴들로 구성된 베스트셀러팩을 5000원 할인된 가격에 만나볼 수 있는 쿠폰과 스테디셀러 사이드 메뉴인 비스켓과 콘샐러드를 1000원 할인된 가격에 이용할 수 있는 쿠폰도 함께 선보인다.

이날부터 KFC 공식 앱을 통해 다운받을 수 있으며, 전국 KFC 매장은 물론 딜리버리로도 이용 가능하다.

