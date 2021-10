LG전자, 'KES 2021' 참가…"올레드TV부터 오브제컬렉션까지 한곳에"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 1,000 등락률 +0.80% 거래량 155,092 전일가 124,500 2021.10.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대"LG전자, 김장철 대비 '디오스 김치톡톡' 생산라인 풀가동 월풀 '공급대란' 휘청일 때, 우직하게 달린 LG전자…글로벌 1위 눈앞 close 가 26일부터 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 제52회 한국전자전(KES 2021)에 참가한다고 밝혔다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 1,000 등락률 +0.80% 거래량 155,092 전일가 124,500 2021.10.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 복합문화공간 '리브르 드 서초' 오픈…"직원 창의성 향상 기대"LG전자, 김장철 대비 '디오스 김치톡톡' 생산라인 풀가동 월풀 '공급대란' 휘청일 때, 우직하게 달린 LG전자…글로벌 1위 눈앞 close 는 전시관 입구에 초대형 올레드 TV부터 스탠바이미, 틔운과 같은 신개념 라이프스타일 가전에 LG 오브제컬렉션까지 900㎡ 규모의 전시관에 배치, 고객들에게 소개한다.

전시관 입구에는 83형 올레드 TV, 88형 LG 시그니처 올레드 8K 등 초대형 올레드 TV가 설치됐으며 전시관 안쪽에는 최근 출시한 LG 클로이 가이드봇 신제품을 포함해 LG 클로이 UV-C봇, LG 클로이 서브봇 등 여러 로봇이 관람객들의 원활한 관람을 돕는다.

전시관 중앙에는 무선 프라이빗 스크린 LG 스탠바이미와 식물생활가전 LG 틔운이 배치됐다. 스탠바이미는 이번 KES의 혁신상을 수상한 제품으로 홈트레이닝, OTT 시청, 온라인 수업 등 원하는 용도에 맞춰 집에서 위치를 옮겨가며 활용할 수 있는 제품이다. LG 틔운은 복잡한 식물 재배 과정 대부분을 자동화한 제품이다. LG전자는 전시관에서 LG 시네빔 프로젝터, LG 룸앤TV, LG 엑스붐 360 등 캠핑이나 소규모 파티에서 즐길 수 있는 제품을 다양하게 체험해볼 수 있는 캠핑시네마존도 마련했다.

LG전자는 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션 전시 공간도 준비했다. 패밀리라이프 존은 3인 이상 가족을 위한 제품으로 꾸며져 워시타워, 스타일러, 얼음정수기냉장고, 식기세척기, 광파오븐, 정수기 등 생활가전 전반에 걸쳐 LG 오브제컬렉션 라인업이 제시하는 인테리어를 경험할 수 있도록 했다. 퓨리케어 360° 공기청정기 펫 알파, 코드제로 A9S 펫 씽큐, 트롬 건조기 스팀 펫 등 반려동물을 키우는 고객들을 위한 제품도 배치됐다. 1인 가구의 라이프스타일에 맞춘 싱글라이프 전시존에는 LG 오브제컬렉션 제품 뿐 아니라 라이프스타일 스크린, 프리미엄 무선 스피커 등도 함께 전시됐다.

LG전자는 ▲복잡한 화상회의 솔루션을 집약한 올인원 스크린 LG 원퀵 ▲화면과 화면 너머 모습을 동시에 볼 수 있어 활용도가 높은 투명 올레드 사이니지 ▲전자칠판 LG 원퀵 e-보드 ▲LG 클라우드 모니터 ▲의료용 모니터 등 비대면에 따른 비즈니스 효율을 높여주는 솔루션도 대거 선보인다. 홈뷰티존에는 메디헤어(탈모 치료 의료기기), 아이케어(눈가 피부 집중관리), 인텐시브 멀티케어(올인원 복합 탄력관리), 워시팝(얼굴 전용 초음파클렌저), 바디스파(바디 전용 초음파클렌저), 에센셜부스터(초음파클렌저 및 영양·보습관리) 등 LG 프라엘 라인업이 전시됐다.

관람객들은 홈시네마존에서 초단초점 프로젝터 LG 시네빔 레이저 4K를 경험해볼 수 있으며 프리미엄 사운드 바 LG 에클레어, 블루투스 무선이어폰 LG 엑스붐 고 등 음향 기기 라인업도 함께 체험해볼 수 있다. 또 최대 180Hz 고주사율에 게이밍 특화 기능을 대거 탑재한 게이밍모니터, 프리미엄 음향 기술로 게임의 몰입감을 극대화하는 게이밍스피커 등 LG전자가 선보인 고성능 게이밍 기기 브랜드 LG 울트라기어의 다양한 라인업도 이번 전시에서 만나볼 수 있다.

LG전자는 이 외에도 KES 혁신상 수상작들을 특별관에 별도 전시한다. 스마트홈 부문 혁신상을 받은 스탠바이미를 비롯, 융합신산업부문의 프라엘 인텐시브 멀티케어, 테크솔루션 부문의 울트라기어 게이밍모니터, 클로이 가이드봇 등 총 4개 제품이 혁신상을 받았다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr