[아시아경제 문혜원 기자]교촌치킨은 10월 핼러윈을 맞아 오는 31일까지 배달앱 요기요에서 할인 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

요기요에서 주문 시 신제품 ‘발사믹치킨’ 포함해 교촌순살, 레드순살, 허니순살을 한번에 즐길 수 있는 ‘교촌시그니처순살세트’와 교촌반반오리지날과 교촌허니순살로 구성된 ‘교촌시그니처세트’ 3종 구매 시 4000원 할인 혜택을 제공한다.

또한 치킨메뉴 6종(교촌오리지날, 레드오리지날, 반반오리지날, 허니오리지날, 신화오리지날, 리얼후라이드)과 퐁듀치즈볼로 구성된 세트 주문 시에도 4000원 할인을 받을 수 있다.

