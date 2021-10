우리은행, 총 상금 1억원 '우리원뱅킹 고등LOL리그' 개최

성적 우수팀 및 소속학교에 3000만원 지급

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 ‘리그오브레전드(이하 LoL) ’아마추어 고교 최강팀을 선발하는 ‘우리원뱅킹 고등LoL리그’를 개최한다고 24일 밝혔다.

‘우리원뱅킹 고등LoL리그’는 같은 고등학교 소속 학생 5~7명이 팀을 구성하고 우승상금 수령을 위해 팀별 1명 이상 우리원뱅킹에 가입해 코드를 인증해야 참여가 가능하다. 참가 신청은 지난 22일부터 다음 달 4일 오후 6시까지 우리원뱅킹을 통해 할 수 있다.

대회 일정은 ▲예선(11월 6일, 7일, 13일, 14일) ▲본선 8강(11월 20일) ▲본선 4강(11월 21일) ▲결승전(11월 27일) 순으로 진행된다. 특히 결승전은 아마추어 대회 최초로 종로구 소재 롤파크에서 오프라인으로 개최되며, 생중계될 예정이다.

성적 우수팀 과 소속학교에는 3천만원 상당의 상금 및 기부금이 지급되며, 참가자 경품 포함 총 1억원 상당의 상금과 경품이 제공된다. 대회 관련 자세한 내용은 우리WON뱅킹 이벤트 페이지 또는 대회 접수 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행 관계자는 “전 세계적인 인기게임 LoL을 통해 MZ세대의 눈높이에서 새로운 놀이문화를 만들고자 이번 리그를 마련했다”고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr