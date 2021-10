이재명 “접종완료율 70%, 위드코로나 전기 마련”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 24일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련, "코로나19 백신접종 완료율이 70%를 넘어 '위드 코로나'로 가는 큰 전기가 마련됐다"고 했다.

이 후보는 이날 페이스북 글에서 "이제 그토록 바라던 일상회복이 목전에 보이는 듯하다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "정부도 민관합동 일상회복 지원위원회를 통해 '단계적 일상회복 이행계획'을 준비하고 있다"면서 "방역 상황이 좀 더 안정되면 보다 빨리 그 첫걸음을 시작할 수 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 "무엇보다도 기쁜 것은 지난 18일부터 시행된 새로운 거리두기 조정방안으로 조금씩 활기를 찾게 된 데 이어, 그동안 가장 많은 희생을 감수해 온 소상공인과 자영업자분들이 더 큰 희망을 가질 수 있게 된 것"이라고 말했다.

그는 "우리는 할 수 있다고 믿는다"면서 "조금만 더 힘내어 완벽한 일상의 회복을 만들면 좋겠다"고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr