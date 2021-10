티몬, 콘텐츠와 커머스 결합한 '오늘의 술상' 선보인다

라이브방송 콘텐츠 전문기업 '상인의품격'과 티몬 오리지널 콘텐츠로 공개

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 라이브방송 콘텐츠 전문기업 상인의품격과 함께 제작한 오리지널 콘텐츠 '오늘의 술상'을 자체 플랫폼인 티비온(TVON)에서 공개한다고 21일 밝혔다.

연예계 대표 애주가로 알려진 지상렬과 수빈(그룹 달샤벳)이 메인 MC로 활약하며, 쇼호스트 유양희가 함께 한다. '오늘의 술상'은 각종 술과 잘 어울리는 안주를 소개하는 웹예능 프로그램으로 이날부터 매주 목요일 밤 10시에 총 6회가 방송된다.

추천할 안주를 출연자들이 직접 요리하고 시식을 하며 안주의 특징에 대한 설명과 맛있게 요리하는 법 등을 토크쇼 형식으로 풀어낸다. 라이브방송의 특징을 살려 실시간으로 시청자들과 소통하며 질문과 답변, 안주 맛있게 먹는 노하우 등을 나눌 것으로 기대된다.

박성호 티몬 제휴사업실 실장은 "상생으로 동반성장을 목표로 하는 티몬의 이커머스3.0 비전을 실현할 수 있도록 상인의품격과 같은 전문 역량을 갖춘 파트너들과 협력을 계속해서 넓혀 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr