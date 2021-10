한은 대수술하나‥"상여금 차등 지급 확대·10개 전문가 직책 신설"

협업, 소통, 자율 중심 유연한 조직 운영 필요

고정성 평가 상여금 축소

금융시장, 외환정책, 금융 결제, 디지털 화폐 10개 전문가 직책 신설

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 글로벌 컨설팅 기업인 머서의 컨설팅 결과를 바탕으로 조직 개편에 나설 전망이다. 한은이 조직 관련 컨설팅을 받은 1999년 후 처음이다.

20일 국회 기획재정위원회 소속 추경호 국민의힘 의원실이 입수한 '머서의 한은 경영인사 혁신 컨설팅보고서'에는 평가상여금 제도 개편과 10개의 전문가 직책을 신설하는 내용이 담겼다.

한은은 그동안 기본 봉급 외에도 업무실적이 우수하면 성과상여금을 지급했다. 1년 동안 업무 성과를 바탕으로 매겨진 S·A·B·C 4개 등급에 따라 금액이 차이가 난다. 기본급의 0~25% 수준만큼의 평가상여금을 차등적으로 지급했다.

하지만 머서는 구성원의 보상에 대한 명확한 인식을 위해 평가 상여금을 차등 지급하는 방안을 추천했다. 나아가 중장기적으로는 등급별 차등 지급률을 확대하는 방안을 검토하라고 권고했다. 평가상여금 차등폭이 커지는 만큼 평가에 따라 직원들의 연봉차가 커질 것으로 보인다.

아울러 경제 연구, 실물 조사, 금융시장, 금융 안정, 통화신용정책, 디지털 화폐 등 10개의 수석 자리를 신설하는 내용도 컨설팅 보고서에 담겼다. 이들에게 외부 교류를 전담하고 주요 프로젝트를 주도하는 역할을 부여한다고도 강조했다.

인사평가 제도 개편도 권고했다. 직원들이 수시로 수행 업무를 인사시스템에 등록해 팀장에게 수시로 평가받도록 하며, 같이 일하는 동료들 간 상호평가하는 시스템도 도입하라고 강조했다.

한편 지역본부를 유형화할 필요가 있다고 강조했다. 머서는 본부 규모와 지역 경제 특성, 업무 수행 현황 등을 고려해 광역본부와 소형 본부로 구분해 운영해야 한다고 밝혔다.

