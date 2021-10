너무 오래 기다렸다 … 창원시, 3·15의거 김주열 열사 동상 25일 공개

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 관련 단체 간 명칭 시비로 인해 무기한 지연됐던 3·15 의거 김주열 열사 동상 공개가 드디어 진행된다.

경남 창원시는 20일 김주열 열사 시신 인양지인 마산합포구 신포동 1가에 건립한 '김주열 열사 동상'의 제막식을 오는 25일 한다고 밝혔다.

동상 건립은 김 열사 시신 인양지 환경개선 사업으로 2018년 마산해수청의 승인을 얻어 경남도기념물 제277호로 지정되면서 시작됐다.

시는 해당 구역에 관람공간 확장과 바닥 포장, 추모의 벽 제작, 무대와 함께 지난 7월 동상 설치를 마쳤다.

작품은 기단부를 포함한 동상의 높이 5m에 청동 재질이다. 교복을 입고 오른쪽 가슴에 두 손을 얹은 김 열사가 바다에서 솟아오른 모습을 표현했다. 길이 6m의 바다 형상을 표현한 부조벽 등으로 구성됐다.

허성무 시장은 "김주열 열사 동상이 진정한 민주주의의 메시지를 전할 수 있길 바란다"며 "김 열사 시신 인양지가 역사적 명소로 거듭날 수 있길 기대한다"고 말했다.

김주열 열사는 1960년 마산상업고등학교(현 마산용마고)에 입학하기 위해 마산에 와 있던 중 3·15의거에 참여했다 행방불명됐다.

이후 4월 11일 오른쪽 눈에 최루탄이 박힌 참혹한 모습으로 마산 중앙부두에 떠올랐다. 당시 경찰에 의해 일어난 사건으로 알려지면서 민주화운동에 불을 지폈다.

