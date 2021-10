이재명 "유동규 인사 절차 자체 기억 못 하겠다"

20일 국토위 국감 출석 이재명 후보

"그 정도 역량이었으면 사장 시켰을 텐데"

[아시아경제 이현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 20일 국회 국토교통위원회 경기도청 국정감사에서 유동규 전 성남시설관리공단 기획본부장 임명 절차에 관해 묻자 "기억이 나지 않는다"고 말했다.

이종배 국민의힘 의원이 이날 경기도청에서 열린 국감장에서 "유 본부장 인사에 개입했느냐"고 질의하자 이 후보는 "이게 십 몇 년 지난 일"이라며 이렇게 밝혔다.

이 후보는 "시설관리공단 본부장 임명 권한이 누구에게 있었는지 그 인사 결정 절차가 어떻게 됐는지 기억이 안 난다"며 "제가 개입할 일은 없고 권한이 있으면 인사권으로 사인을 했을 것"이라고 했다.

이 의원이 재차 "(유 전 본부장을) 채용하라고 지시한 적 없느냐"고 묻자 "기억이 안 난다"며 "제가 불법적으로 뭐 했을리는 없고 인사 절차 자체는 기억을 못 하겠다"고 답변했다.

또 이 의원이 "유 전 본부장은 내 말이 곧 이재명 말이라고 주민들에게 이야기했다"며 유 전 본부장과의 관계를 묻자 "유동규는 그런 정도 역량이 있으면 제가 사장을 시켰을 텐데…"라고 했다.

나중에 사장을 시켰지 않느냐고 이 의원이 질의하자 "경기관광공사 얘기가 아니다"라며 "만약 당시에 정말로 유동규에게 권한을 줘서 유동규가 주도적으로 개발하게 하려 했으면 유동규를 사장 시켰을 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr